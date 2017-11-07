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Iraklı Şii lider Sadr: 72 saat içinde Kerkük’ten çekilin

Sadr, Kerkük’te idari işlerin güvenlik güçlerine bırakılması gerektiğini söyledi

07 Kasım 2017 18:29

Iraklı Şii lider Mukteda Sadr, Haşdi Şabi içinde kendisine bağlı olan milislere Kerkük'ten çekilme çağrısı yaptı. Sadr, idari işlerin güvenlik güçlerine devredilmesini istedi.

Irak siyasetinin etkili Şii isimlerinden Mukteda Sadr, Haşdi Şabi içinde kendisine bağlı olarak görev yapan milis grubundan Kerkük’ten çekilmelerini istedi. Sadr, “Barış Tugayları (Seraya Selam) cihatçılarına, Kerkük kentinden 72 saat içinde çekilme ve bütün ofislerini kapatma çağrısı yapıyorum” dedi.

Sadr hareketinin lideri, Kerkük’te idari işlerin güvenlik güçlerine bırakılması gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Irak ordusunun Kür Bölgesel Yönetimi’ndeki bağımsızlık referandumuna misilleme olarak geçen ay başlattığı saldırıya katılan Haşdi Şabi de Kerkük’e girmişti. Haşdi Şabi dahilinde görev yapan Seraya Selam militanlarının, Kürdistan Demokrat Partisi’nin bir ofisi de dahil, bir dizi ofisi işgal ettiği belirtiliyordu.

Rudaw’ın haberine göre, 5 Kasım’da Kerkük kent merkezinde düzenlenen iki bombalı saldırıda Seraya Selam grubu hedef alınmıştı. İki patlamada grubun altı üyesi ölürken, 20’si yaralanmıştı.

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