Iraklı Şii lider: Kürt ve Sünnilere iki ayrı devlet gibi muamele edilirse ABD çıkarlarını vururuz

Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr, "ABD Kongresi'nden Irak'taki Kürt ve Sünnilere ayrı iki devlet gibi muamele edilmesini öngören bir karar çıkması durumunda Irak ve dışındaki ABD'nin çıkarlarını vururuz" açıklamasını yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Sadr tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Kongresi'nin Irak'la ilgili olarak "her grubun birbirinden bağımsız hale gelmesini öngören" bir karar çıkarma niyeti taşıdığı belirtilerek söz konusu durumun da "Irak'ın bölünüşü için başlangıç olacağı" ifade edildi.

"ABD, Irak'ımıza karşı kötü niyetli olduğunu belli etti ve dişlerini gösterdi" denilen açıklamada, Irak hükümeti ve parlamentosuna böyle bir kararın çıkarılmasıyla ilgili olarak sert ve kesin bir karşılık verme çağrısı yapıldı. Irak halkının da, tepki gösterdiğini açıklayarak vatanını ve ülkedeki grupları koruması gerektiği savunulan açıklamada, "ABD Kongresi'nden Irak'taki Kürt ve Sünnilere ayrı iki devlet gibi muamele edilmesini öngören bir karar çıkması durumunda, Irak içinde ve hatta dışındaki ABD'nin çıkarlarını vurmak için pasif pozisyonda tuttuğumuz silahlı kanadımızı yeniden aktif hale getirme durumunda kalacağız" denildi.