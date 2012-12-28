Iraklı Şii grup Erdoğan'ı tehdit etti

Irak'ta Şii "Asaib el Hak" adlı milis grubu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın içişlerine müdahale ettiğini iddia ederek, Türk çıkarlarına saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.



Irak'taki savaşta yabancılara karşı düzenlenen bazı büyük saldırılardan sorumlu olan "Asaib el Hak" adlı milis grup Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk Başbakanı'nın son dönemdeki beyanlarını reddediyor ve kınıyoruz. Bu açıklamaları Irak'ın içişlerine yapılmış açık bir müdahale olarak görüyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Mezhepçilik yaparak ve bölünme zehrini yayarak (Irak'ın ulusal dokusunu) parçalamaya yönelik girişimler herkesin çıkarlarına aykırıdır ve bunu yapanlar başlarına geleceklerden kaçamayacaklardır."

Şii "Asaib el Hak", ABD karşıtı Şii din adamı Mukteda el Sadr'a bağlı milis güçlerden ayrılarak bir grup kurdu. Şii milis grubu, Irak'taki en örgütlü gruplardan biri olarak biliniyor. "Asaib el Hak" grubunun liderliğini Kays el Kazali yapıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada Irak'ın Şii Başbakanı Nuri el Maliki'yi mezhep ayrımcılığı gözettiği gerekçesiyle eleştirmişti.

Başbakan Erdoğan, Irak'ın Suriye gibi bir çalkantı içine düşebileceği uyarısında da bulunmuştu.