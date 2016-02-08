Iraklı milletvekili: Musul'u kurtardıktan sonra Türkiye ile savaşabiliriz

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu, Türk askerini ''işgalci'' olarak nitelendirdi. Türk askerlerinin, "Irak topraklarından ancak askeri bir harekatla çıkacağını, direniş güçlerinin de bu işgale karşı savaşmaya ve Irak'tan çıkarmaya hazır" olduğunu belirtti.

Komisyon üyesi Falih Elhazali yaptığı bir açıklamada Irak'ın diplomatik ve hukuki yolları denediğini, Güvenlik Konseyi'ne şikayetini ilettiğini fakat hala "Türklerin Irak'ın kuzeyinde toprak işgal ettiklerini" söyledi. Hazali, çözümün askeri harekat olduğunu savunarak Haşd Şabi olarak adlandırılan gönüllü askerlerin bu görev için hazır olduklarını, savaş seçeneğinin Irak hükümetinin takdirinde olduğunu açıkladı.

Hazali, Türk askerlerine karşı savaşmanın şu an mümkün olmadığını, bunun ancak Musul'u kurtardıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Hazali ayrıca "Türklerin Irak'tan çıkarılmasının ulusal bir mesele olduğunu Irak'ın egemenliğine dokunduğunu bu yüzden tüm Iraklıların katkı sağlaması ve susmaması gerektiğini" vurguladı.