Iraklı Kürtlerin referandumunda bağımsızlığa destek yüzde 92 çıktı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Pazartesi günü yapılan bağımsızlık referandumunun ilk resmi sonuçlarını açıkladı.

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından Erbil'de düzenlenen basın toplantısında, sandığa gidenlerin yüzde 92,7'sinin 'Evet' oyu verdiği belirtildi.

Seçime katılan kişi sayısı 3,3 milyon, katılım oranı da yüzde 72,61 oldu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar uyarınca Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye'ye yapılacak uçuşların Cuma günü itibariyle askıya alınacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bu durumda Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve sülemaniye'ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır" denildi.

Açıklamada, uçuşların askıya alınacağı Cuma günü TSi 18.00'e kadar gerçekleştirilecek uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.