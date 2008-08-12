Iraklı kadına hıyar yasağı

Irak'ta faaliyet gösteren El Kaide örgütü, 'sakıncalı çağrışımlar' yapabileceği gerekçesiyle kadınların salatalık, erkeklerin de domates almasını yasakladı.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Irak'ta sıkı İslami yasaklar uygulayan El Kaide örgütü, Arap aşiret liderlerinin desteğini yitiriyor.



Örgüt, son olarak salatalık gibi "sakıncalı çağrışımlar yapabilen" sebzelerin 'eril', domates gibi sebzelerin de 'dişil' olduğunu öne sürerek, kadınların salatalık satın almasını yasakladı. Yani ülkenin birçok yerinde artık sadece erkekler salatalık satın alabiliyor.



Katı uygulamalar, önceden El Kaide tarafından korunan ve onlara destek veren Sünni Arap liderleri de çileden çıkardı. Reuters ajansına konuşan Sünni aşiret lideri Şeyh Hamid el Hayis, örgüt üyelerinin kuyruğu yukarıya bakan ve cinsel organları örtülmeyen dişi keçileri bile öldürdüğünü öne sürdü.



Sigara içenin parmağı kesilecek



Diğer uygulamalar arasında sigara içen erkeklerin parmaklarının kesilmesi, berber ve kozmetik malzeme satan dükkanların bombalanması ve Hz. Muhammed döneminde dondurma diye birşey bulunmadığı için dondurmacıların öldürülmesi yer alıyor.



Şarkı söylemek de yasak



Şarkı söylemek, erkeklerin sakal tıraşı olması, uzun saç, favori, kadınların erkek doktoklar tarafından muayene edilmesi örgüte göre dine aykırı sayılıyor. El Kaide üyelerinin "korudukları" aşiretlerin kadın ve kızlarıyla zorla evlenmesi de oldukça yaygın bir durum haline geldi. Şeyh El Hayid, "ailesi onlara destek vermediği için dokuz yaşında bir çocuğu öldürdüklerine bile şahit oldum" diye konuştu.