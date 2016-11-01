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Dünya

Iraklı general: Birlikler Musul'un doğusundan kente girmeye başladı

IŞİD'in elinde bulunan Musul'a yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor

01 Kasım 2016 14:48

Iraklı general, IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'a yinelik devam eden operasyonda kent merkezinin doğu girişinde yer alan Kokceli Mahallesi'ne girildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna bağlı güçler, Musul kent merkezinden bir kilometre mesafede yer alan Kokceli Mahallesi'ne zırhlı araçlarla girdi.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Talib Kenani dün yaptığı açıklamada, söz konusu mahallenin tamamen kuşatma altına alındığını ve yoğun çatışmalar  yaşandığını kaydetmişti.

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