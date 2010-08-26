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Dünya

IRAKLI GENÇLER ÜLKEDEN AYRILMAK İSTİYOR BAĞDAT (A.A)

26 Ağustos 2010 20:36

-IRAKLI GENÇLER ÜLKEDEN AYRILMAK İSTİYOR BAĞDAT (A.A) - 26.08.2010 - Savaş, ambargo, iç çatışma ve işsizlikten karamsarlığa kapılan Iraklı gençler, kurtuluşu ülkeden göçmekte buluyor.  Irak'ta yapılan bir kamuoyu araştırması, gençlerin yaklaşık yarısının ülkesini terk etmek istediğini ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı sivil kuruluşların gençlerle ilgili ülke genelinde yaptığı araştırmanın sonuçları, Erbil kentinde düzenlenen bir toplantıda açıklandı.  Araştırmaya katılan değişik kentlerden 6 bin 730 gencin yüzde 40,1'i Irak'tan göç etmek istediğini, yüzde 25'i yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi. Iraklı gençlerin çoğunun siyasetle ilgilenmediğini belirleyen araştırma, tüm sıkıntılara karşın gençlerin yüzde 90'ının kendine güvendiği sonucunu ortaya koydu. Bu arada, BM İskan Fonu yetkilisi Rıdvan Belvali, bu anketle dikkatlerin gençlerin durumuna çevrildiğini, gençlerin durumunu düzeltmek ve sorunların üstesinden gelmek için Irak hükümetiyle doğrudan çalışacaklarını söyledi. Belvali, "Siyasetle ilgilenmeyen Iraklı gençlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Bu da iyi bir şey değil. Ülkelerin yeni liderlere ihtiyacı var" dedi. Irak nüfusunun yüzde 40'tan fazlasının genç nüfustan oluştuğuna işaret ediliyor.

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