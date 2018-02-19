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Iraklı genç, ülkesine dönmemek için taksi çaldı

ESKİŞEHİR, (DHA) - IRAK'tan Türkiye'ye turist olarak gelen Ali Sameer K

19 Şubat 2018 14:32

ESKİŞEHİR, (DHA) - IRAK\'tan Türkiye\'ye turist olarak gelen Ali Sameer K. (26), üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi duraktan alıp, götürdü. Aracın yerini belirleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Iraklı genç, 1 hafta sonra ülkesine dönmek zorunda olduğunu, cezaevine de girse Türkiye\'de kalmak için taksi çaldığını söyledi.
Olay, dün, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi\'nde meydana geldi. Irak uyruklu Ali Sameer K., duraktan kontak anahtarı üzerinde bulunan Salih Baysal\'a ait 26 T 0049 plakalı taksiyi çaldı. Taksicilerin durumu polise bildirmesinin ardından yapılan araştırmada, aracın Eskişehir- Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi\'nde olduğu belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen polis ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymayan Ali Sameer K., 75\'inci Yıl Mahallesi\'ne doğru kaçmaya başladı. Ekipler, Ali Sameer K.\'yi Kıravdan köyü yolu üzerinde yakaladı.
Gözaltına alınan Ali Sameer K., Irak\'tan Türkiye\'ye turist olarak geldiğini, 1 hafta sonra ülkesine dönmek zorunda kalacağını, bu nedenle cezaevinde de olsa Türkiye\'de kalmak için taksi çaldığını söyledi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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