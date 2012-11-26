Iraklı gazetecinin iddiası 'ABD Irak'a müdahale edebilir'

Yeni Şafak gazetesinden Burcu Bulut'a konuşan Iraklı gazeteci Rebwar Kerim, gerginliğin 2008'den bu yana sürdüğünü belirtirken Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Kuzey Irak'a müdahale girişiminde en büyük destekçisinin İran olduğunu söyledi. 'Maliki böyle bir savaşa yalnız girerse kaybedeceğini bilir. Bu olayın arkasında İran var. Maliki bu gerginliği yaratmak için İran'dan emir aldı. Dikkatlerin Gazze'ye çevrildiği, herkesin Gazze'den bahsettiği bir anda bu harekât gerçekleşti' diyen Kerim, gerginliğin devam etmesi halinde ABD'nin bölgeye yeniden müdahale edebileceğini iddi etti.

Kuzey Irak'a yönelik askeri manevraları nedeniyle ABD ve NATO tarafından uyarılan Maliki'nin gerilimin artmasına neden olduğunu belirten Kerim, "En az Amerika kadar NATO da Maliki'ye sert bir uyarı da bulundu. Çünkü birçok Avrupalı petrol şirketinin bu bölgede büyük yatırımları söz konusu. Dolayısıyla NATO kendisini buradaki çıkarlarını korumaya mecbur hissetti. Amerika'nın en büyük petrol şirketlerinden Exxon Mobil ise şu an bu tartışmalı bölgelerde tam 6 noktada petrol araması yapıyor. Kürt yönetimi ile de anlaşma imzalanmış durumda. Maliki ise bu durumdan oldukça rahatsız. Çünkü Maliki'nin kontrolünde olmayan bir bölgeden söz ediyoruz. Düşünün ki petrol anlaşmaları yapılıyor, kararlar veriliyor ama Maliki bu anlaşmalarda söz sahibi konumundaki kişi değil! Dış kapının mandalı muamelesi görüyor. Bütün bunlar olurken ABD de askeri gücüyle yine bölgede yer almak istiyor. Çünkü kendisini Maliki tarafından kandırılmış hissediyor. ABD için Diyala, Kerkük ve Musul bölgeleri inanılmaz önemli. Çünkü bölgede Exxon Mobil'in çok büyük yatırımları söz konusu." diye konuştu

Talabani yüzünü Türkiye'ye çevirdi

Iraklı gazeteci Rebwar Kerim, İran yanlısı olan Celal Talabani taraftarlarının yüzünü artık Türkiye'ye çevirdiğini öne sürdü. Kerim, 'Barzani muhalefetten dolayı çok sıkıntılı bir 2 yıl geçirdi ama bugün peşmergeleriyle Irak ordusunun karşısında durabilen Barzani kendisini zafer kazanmış gibi hissediyor. Maliki bu defa inişe geçmiş durumda. Maliki kendisinin tüm Arapları temsil ettiğini sanıyordu. 'Irak'ı Kürtlerden koruyoruz' sözü tek düsturuydu ama şimdi Sünni Arapları yanında hissetmiyor. Sünni Araplar ne Kürt tarafını ne de Maliki'yi destekliyorlar. Son derece sessizler. Diğer yandan bu gerginlik Kürtlerin aynı platformda birleşmesini de sağladı. Kürt politikası ikiye bölünmüştü. Birisi Türkiye yanlısı olan Barzani taraftarları diğeri de İran yanlısı olan Talabani taraftarları. Şimdi İran yanlısı Talabani taraftarları da yüzünü Türkiye'ye döndü. Çünkü bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak, Türkmenleri de kendi taraflarına alıp içiçe olmak isteğindeler. Türkiye'ye de 'yanınızdayız artık' mesajını vermek istiyorlar' diye konuştu.