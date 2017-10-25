Iraklı gaspçıları güvenlik kamerası ele verdi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da bankadan 9 bin 700 lira para çeken 70 yaşındaki İ.A.\'nın yanına motosikletle yaklaşıp paralarını almak isteyen, ancak çevredekilerin müdahalesi ile paraları alamadan kaçan Irak uyruklu R.F.J. ile kız arkadaşı F.F., güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde yakalandı. Şüphelilerden R.F.J. tutuklandı, F.F. ise serbest bırakıldı.

Olay, geçen Pazartesi günü Ali Paşa Mahallesi Fuat Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. İddialara göre, bir banka şubesinden 9 bin 700 lira para çeken İ.A.\'yı, Irak uyruklu F.F. takip etmeye başladı. F.F., motosikletle beklemekte olan arkadaşı R.F.J. \'ye takip ettiği İ.A.\'yı gösterdi. R. F. J. de motosikletle İ.A.\'nın yanına yaklaştı. Motosikletten inen R.F.J., İ.A.\'nın ceketinin iç cebinde bulunan paraları almaya çalıştı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar müdahalede bulundu. R.F.J. paraları almadan motosikletine binerek kaçtı.

İhbar üzerine gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek eşkallerini belirledi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken eşkale benzeyen bir kadının, diğer erkek şüphelinin olayda giydiği kapüşonu giymiş olduğunu gördü. Kadını takip eden polisler, şüphelinin girdiği apartmanın önünde olayda kullanılan motosikletin olduğunu da belirledi. Ekipler, R.F.J. ile kız arkadaşı F.F.\'yi kaldıkları apartman dairesinde yakaladı. Şüphelilerin olayda kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.F.J. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kız arkadaşı F.F. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI