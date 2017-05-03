Iraklı cinci hoca gözaltında

Irak, Erbil'in Kelek kasabasında yaşayan ve kanser dahil birçok hastalığı kendine özel yöntemlerle tedavi ettiğini iddia eden Mele Ali Kelek, dün gece polis tarafından gözaltına alındı.

Odatv'nin haberine göre, kendisini Kelek’in öğrencisi olarak tanıtan Abbas Sadık, Mele Ali Kelek'in dün gece saat 23.00'te Duhok polisi tarafından gözaltına alındığı ve Duhok'a götürüldüğünü belirtti.

Mele Ali Kelek’i, “Muhammed Resullulah Hastanesi” adını verdiği mekanında her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyordu. Kelek, daha önce birçok üst düzey yetkilinin tedavi amaçlı kendisini ziyaret ettiğini ifade ederek, “Onları sopayla döverek tedavi ediyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde cin kaçtığını öne sürdü” demişti.

Şikayetlerden dolayı birçok kez mekanı kapatılan Kelek, yine de işini sürdürüyordu.

“Zayıflamak için peçete yiyin, idrar şifalıdır ve için” gibi öneriler, Mele Ali Kelek'in hastalarına tavsiye ettiği ilginç tedavi yöntemlerinden bazıları.

Son olarak Erbil'de zayıflamak için bin 104 parça peçete yiyen bir kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.