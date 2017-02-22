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Dünya

Iraklı Bay Erbil grubu, kendilerine 'hipster' denmesinden rahatsız

"Beyefendi demek yeterli"

22 Şubat 2017 21:41

Başlattıkları moda hareketiyle sosyal değişim yaratmayı amaçlayan Iraklı Kürt gençler, kendilerine 'hipster' denmesinden rahatsız.

Reuters'a konuşan 'Bay Erbil' adlı grubun üyeleri, hipsterların kendilerine hipster demeyeceğini belirtirken, grubun kurucularından Ahmed Nevzad, "Beyefendi demek yeterli. Hafif modern dokunuşları olan klasik beyefendi" dedi.

Grubun üyesi Ömer Nihad ise, daha önce Irak yerel medyasına bile haber olmayı beklemediklerini ancak şimdi birçok ünlü haber kanalı ve dergiye konu olduklarını anlattı.

Nihad, "Bu bizim için çok motive edici" dedi.

 

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