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Dünya

IRAK'LI BAKAN GÖREVİNDEN ALINDI BAĞDAT (A.A)

07 Ağustos 2011 16:29

-IRAK'LI BAKAN GÖREVİNDEN ALINDI BAĞDAT (A.A) - 07.08.2011 - Irak Elektrik Bakanı Raad Şelal'in görevinden alındığı bildirildi. Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin El Şehristani basına yaptığı açıklamada, Şelal'in, hükümet tarafından belirlenmiş yönergelere uygun hareket etmeden 1,7 milyar dolarlık iki anlaşmayı imzaladığı gerekçesiyle görevine son verildiğini söyledi. Şehristani, Şelal'in, enerji santrallerini tamamlamak ve kurmak için doğrudan üreticiyle görüşmede bulunmak yerine, üretici olmayan Kanada ve Alman şirketleriyle anlaşma imzaladığı için görevine son verildiğini belirtti. İsmi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan bir kabine yetkilisi, Başbakan Nuri El Maliki'nin, Şelal'in görevinden alınmasına ilişkin resmi yazısının onaylanmak üzere parlamentoya gönderileceğini kaydetti. Yetkili, olayda suç teşkil edecek bir durumun mevcut olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan soruşturmanın halen sürdüğünü sözlerine ekledi.

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