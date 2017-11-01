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Iraklı arkadaşlarını öldüresiye dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda Irak vatandaşı 3 kişi, tartıştıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdü

01 Kasım 2017 20:38

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda Irak vatandaşı 3 kişi, tartıştıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdü. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler, görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Adapazarı\'nda Irak vatandaşı 3 kişi, kendi yurttaşları H.A. ile aralarındaki bir husumetten dolayı telefonda tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşları, H.A.\'yı gece saatlerinde evinden zorla çıkarıp, bir araca bindirdi. Kent merkezinde, nerede olduğu bilinmeyen bir inşaat alanına götürdükleri H.A.\'yı öldüresiye döven kişiler, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Arkadaşlarının başına vurup, kulağını ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla yaralayan, üzerlerine idrarlarını yapan saldırganlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde, saldırganların, H.A.\'yı yumruk ve sopalarla dövdüğü, üzerine de idrarını yaptığı görüldü.
Görüntüleri, Iraklı kişilerin oluşturduğu sosyal medya hesabında paylaşan kişiler, H.A.\'nın şikayeti üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.

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