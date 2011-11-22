-Irak'la uçuş krizi çözüldü ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Irak'a uçuş yasağıyla ilgili alacaklı 4 firmanın haciz işlemini kaldırdığını, Irak ile yaşanan sorunun kesin olarak çözüme kavuşturulduğunu bildirdi. Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, alacaklı Türk firmaları ile Irak kamu kurumları sorunun kalıcı olarak çözümü için bir araya geleceğini ifade etti. Açıklamada, Irak'ın, 4 Türk firmasının alacaklarından dolayı Irak mallarına yönelik daha önce aldırdığı haciz kararı üzerine 20 Kasım'da Türk uçaklarına iniş yasağı getirdiğini hatırlatan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Alacaklı 4 firma haciz işlemini kaldırdı. Irak ile yaşanan uçuş krizi kesin olarak çözüme kavuştu. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, alacaklı Türk firmaları ile Irak kamu kurumları sorunun kalıcı olarak çözümü için bir araya gelecek. Sorunun çözümü için hem Irak devleti ile hem de Irak devletinden alacaklarından ötürü Irak uçaklarına haciz kararı aldıran 4 firmamızla sürekli temas halinde oldum. Dün 2 firmamız haciz işlemini kaldırmıştı, bugün de diğer 2 firmamız haciz işlemini kaldırdı. Böylece haciz kararının kaldırılması ile birlikte uçuşlarda yaşanan sorun kesin olarak çözüme kavuştu. Türk firmalarının alacak sorununun kalıcı olarak çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Bakanlığım koordinasyonunda Türk firmaları ile Iraklı yetkililer Perşembe günü bir araya gelecek. Toplantıya, diğer ilgili Bakanlıkların ve haczi kaldıran firmaların temsilcilerinin yanı sıra, Irak'ta, ilgili Iraklı Bakanlık ve kuruluşların yetkilileri katılacak, sorunun kalıcı çözümü sağlanacaktır.''