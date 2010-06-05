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Dünya

Irakiye bloğunda 2. ölüm

Irak'ta geçen mart ayındaki genel seçimlerde en fazla oyu alan Irakiye Bloku'nun üyelerinden biri öldürüldü.

05 Haziran 2010 03:00

T24- Irakiye Bloku ve polis, 325 sandalyeli mecliste yer almayan, ancak aday listesinde adı geçen Faras El Cuburi'nin, dün gece ülkenin kuzeyindeki Musul kentinde polis üniforması giymiş silahlı kişiler tarafından evinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Silahlı kişilerin, Cuburi'nin köyündeki tüm evleri, havan mermileri aradıkları gerekçesiyle araştırdığı, siyasetçinin evine geldiklerinde, erkek kardeşini bağladıkları ve Cuburi'yi eve girdiği sırada ateş açarak öldürdükleri belirtildi.


Cuburi, genel seçimlerden sonra Irakiye Blokundan öldürülen ikinci siyasetçi oldu. Irak'ta 24 Mayıs'ta da silahlı kişiler, Irakiye Blokunun seçilmiş adayı Beşir Muhammed Hamid El Akidi'yi öldürmüştü.

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