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Dünya

Irak'ın yeniden inşası 88 milyar dolara mâl olacak

Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı

12 Şubat 2018 16:00

Irak hükümeti, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile yapılan mücadelenin ülke genelinde büyük bir yıkım yarattığını, temel altyapının ve yıkılan binaların yeniden inşası için hesaplanan maliyetin de 88,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Kuveyt'te düzenlenen bir konferansta konuşan Irak Planlama Bakanlığı Müsteşarı Kuzey Abdülfettah, kısa vadede 22 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını, orta ve uzun vadede ise 65 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğini ifade etti.

Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı.

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından özellikle ülkenin Batı bölgelerinde ordu ile müttefikleri, IŞİD'in ele geçirdiği yerleşim yerlerine yönelik büyük operasyonlar düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava bombardımanlarıyla destek verdiği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle Musul'daki konutların büyük kısmı ya tamamen yıkılmış ya da içinde yaşanamaz hale gelmişti.

Musul'un sadece tarihi kent bölümünde 11.500 evin yıkıldığı 35.000 evin ise kısmen hasar gördüğü tespit edildi.

Ülkenin en büyük ikinci kentinden IŞİD çıkarılmış olsa da, örgütün kentten kaçarken yıkıntılar arasına kurduğu bubi tuzaklarının hâlâ tamamen temizlenmediği ve birçok Musullunun yakınlarının cesetlerini molozların arasından çıkaramadığı da belirtiliyor.

IŞİD'le çatışmaların yoğun geçtiği bir diğer kent olan Felluce'de ise 40.000'e yakın evin ya tamamen yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

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