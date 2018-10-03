Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih oldu

Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berham Salih, dün yapılması planlanan ancak bugüne ertelenen meclisteki ikinci tur oylamada 219 oy alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Irak meclisindeki ikinci tur gizli oylamaya 329 milletvekilinden 272'si katıldı. 219 oy alan KYB'nin adayı Berham Salih, geçerli oyların çoğunluğunu elde ederek Irak'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu. Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Fuad Hüseyin ise 22 oy aldı.

Birinci turunda 7 adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından seçim ikinci tura kalmıştı Cumhurbaşkanlığı yarışı ilk turunda Salih 165, Hüseyin 89 oy almış, bağımsız kadın siyasetçi Sirve Abdulvahid'e ise 18 oy çıkmıştı.

Kürt partileri aday üzerinde uzlaşamamıştı

Ülkenin önde gelen iki Kürt partisi Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin bir aday üzerinde uzlaşamaması nedeniyle dün yapılması planlanan oylama bugüne ertelenmişti.

2003’te ABD’nin Irak işgali sırasında yapılan bir anlaşmaya göre Irak’ta cumhurbaşkanının Kürt, başbakanın Şii, meclis başkanınınsa Sünni kökenli olması gerekiyor.

Irak’ta seçimler Mayıs ayında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı hükümetin kurulması için 15 gün içinde meclisteki en büyük bloğun adayını onaylayacak. Başbakan adayının, kabinesini meclise sunmak için 30 günü olacak.