'Irak'ın varlığı tehdit altında'



Ortadoğu görüşmeleri kapsamında dün Irak'a sürpriz bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ülkede kurulacak yeni hükümetin Sünni, Şii ve Kürtleri bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı. Kerry ayrıca ABD'nin söz konusu hükümet kurulmadan önce de askerî müdahale için hazır olduğunu kaydetti.

Amerikan CNN televizyonu, IŞİD örgütünün Irak'ın en büyük petrol rafinerisi Beyci'nin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Bağdat'ın 200 kilometre kuzeyinde bulunan rafineri stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Bağdat'ın elektrik ihtiyacını karşılayan elektrik santrali de bu petrol rafinerisinin yanında bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry Bağdat'taki temasları sırasında "Irak'ın varlığı tehdidi altında, Iraklı liderler bu tehdide ivedilikle karşılık vermeli" diye konuştu. Kerry bugün AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Brüksel'de bir araya gelerek Irak krizini değerlendirecek. Brüksel'de düzenlenecek olan NATO dışişleri bakanları toplantısının gündeminde de yine Irak bulunuyor.

Anahtar İran ve Suudi Arabistan

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ise Irak krizi bağlamında İran ve Suudi Arabistan arasında doğrudan görüşmelerin önemine dikkat çekti. Steinmeier Bild gazetesine verdiği demeçte "Riyad ve Tahran arasında bir şekilde anlaşma sağlanamazsa bu sorunu çözmek pek de mümkün değil" şeklinde konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı bu iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin Irak'taki tansiyonu düşürebileceğini vurguladı.