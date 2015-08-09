Irak'ın üst düzey yönetimindeki 'mezhep kotası' kuralına son verilecek

Başta Bağdat olmak üzere çok sayıda şehirde günlerdir devam eden protestoların ardından Irak Başbakanı Haydar El Abadi bir dizi 'köklü' reformu hayata geçireceğini açıkladı.

Binlerce kişinin katıldığı yolsuzluk karşıtı protesto gösterilerinde verilen mesajları aldıklarını ifade eden Başbakan Abadi, hükümetin üst düzey yönetiminde Başbakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı dahil bir dizi pozisonun kapatılacağını duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı'nın birisi Şii, diğerleri ise Sünni ve Kürt olmak üzere üç yardımcısı bulunuyordu.

Şii Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abadi'nin Başbakanlık görevini devraldığı eski Başbakan Nuri El Maliki'ydi.

'Mezhep kotasına son'

Abadi, kabinedeki 'mezhep kotası' uygulamasından da vazgeçileceğini açıkladı.

Irak hükümetinde Sünni ve Şii mezheplerin temsil hakkının gözetilmesi uygulaması, yeterli donanıma sahip olmayan kişilerin yetki almasına neden olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Abadi, açıkladığı reformlar kapsamında yolsuzluk soruşturmalarının yeniden başlatılacağını da ifade etti.

Abadi'nin reformların bir kısmını Başbakanlık yetkisini kullanarak hayata geçirme imkanı var. Bazı adımlar içinse Parlamento onayı alması gerekecek.

Ayetullah Sistani'den çağrı

Irak'ın en üst düzey Şii imamı Ayetullah Ali Sistani, Cuma günü verdiği vaazda hükümeti yolsuzluklara karşı 'demir yumrukla' harekete geçmeye çağırmıştı.

Sistani, Abadi hükümetinin mezheplerdense beceri ve kabiliyetleri ön planda tutarak bir kabine oluşturması gerektiğini söylemişti.

Abadi'nin açıkladığı reformlar Ayetullah Ali Sistani'nin çağrılarından iki gün sonra geldi.

Özellikle hava sıcaklıklarının 50 dereceleri bulduğu günlerde sürekli olarak yaşanan elektrik kesintileri ve halk arasındaki yaygın yolsuzluk algısı, iki hafta önce sokak protestolarının başlamasına neden olmuştu.

Başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güneyindeki şehirlerde binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde Abadi hükümetinden yolsuzlukların soruşturulması talep edilmişti.