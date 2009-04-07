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Dünya

Irak'ın 'satılık' çocukları

6 yıldır işgali altında olan Irak'ta çocuklar ve bebekler, 400 dolara Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkeye satılıyor

07 Nisan 2009 03:00

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 6 yıldır işgali altında olan Irak'ta çocuklar ve bebekler, 400 dolara kadar düşen fiyatlara aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkeye satılıyor.

Iraklı yetkililerden alınan bilgiye göre 2005'ten bu yana her yıl en az 150 çocuk, yurtdışına çıkarılarak yacancı ailelere satılıyor.

12'den fazla suç şebekesi tarafından yönlendirilen çocuk satışında adı geçen ülkeler arasında, Türkiye, Ürdün, Suriye, İsviçre, İrlanda; İngiltere, Portekiz ve İsveç yeralıyor.

Çocukların 400 ile 8 bin dolar arasında değişen fiyatlara satıldığını vurgulayan yetkililer, çetelerin devlet kadrolarında pek çok bağlantısı bulunduğunu ve çocukların yurtdışına çıkarılmasını sağlamak amacıyla rüşvet karşılığında kimlik bilgilerinde değişiklik yaptırdıklarını söylüyor.

Yurtdışına çıkarılan çocukların bir bölümünün çocuksuz batılı ailelerce evlat edinildiği, bazılarının ise çocuk pornosu çetelerinin eline düştüğü kaydedildi.

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