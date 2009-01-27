'Irak'ın Obamaları' seçim yarışına giriyor

ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama’dan esinlenen Irak’ın siyahları kendi çaplarında tarih yazmaya hazırlanıyor.



En son 9'uncu yüzyılda isyan ederek varlıklarını haykırmış Afrikalı eski köleler, şimdi ‘Irak’ın Obamaları’ olarak cumartesi 18 viyaletten 14’ünde yapılacak yerel seçimlerde Irak Özgür Hareketi adıyla parti kurup ilk kez siyasete atılıyor.



Basra vilayetinde üçü kadın beşi erkek sekiz aday çıkaran siyahlar, kazansınlar ya da kaybetsinler ilk kez yönetime talip olma heyecanında.



1500 yılında 'köle' olarak geldiler



1500 yıl önce Doğu Afrika’dan köle olarak getirilen, 869’da Abbasi halifesine isyan edip Muhtara merkezli bağımsız yönetim kuran, 883’te bastırılan ve bugün Irak’ta sayıları 400 bin ile 2 milyon arasında verilen siyahların adayları, Obama’nın değişim sloganından etkilenip “Biz de yapabiliriz” diyor.



Kölelik 1924’te yasaklansa da Arapça ‘köle-kul’ anlamında ‘abd’ kelimesiyle anılmaktan kurtulamayan, hatta 1950’lere kadar aşiretler arasında hediye konusu olan Afrikalıların en büyük sorunu ayrımcılığın sürmesi.



Siyahların çoğu okuma-yazma bilmiyor ve sefalet içinde. Özgür Irak Hareketi de, kampanya masraflarını karşılayacak gücü olmadığından adaylarını bir Sünni Arap vekilin listesinden seçime sokuyor.



‘Değişim lafını beğendik’



Özgür Irak Hareketi’nin lideri Celal Çicil, artık yönetime talip olduklarını söylüyor. Adaylardan 42 yaşındaki Salih Erhayis, Basra’ya yakınındaki Zübeyr’de kampanya yürütürken “Obama’yı takip ettik. Değişim sloganı hoşumuza gitti. İlham kaynağı oldu. Yoksulluğu bitmesini, daha iyi eğitim ve hizmet istiyoruz” diyor.



Zübeyr kasabasının hali siyahların sefaletini özetliyor; kepriç ya da taştan kulübeler, toz-toprak içinde sokaklar, varla yok arası elektrik ve kanalizasyon şebekesi. Kimse onlara yöneticiliği yakıştırmazken iş bulma şansını olan ‘ağır işçilik’ ya da hizmetçilik yapıyor.



33 yaşındaki kadın aday Nida Abdülhadi Olimpiyat Komitesi’nin Basra ofisinde sekreter olarak çalışsa da arkadaşları gibi kalıcı personel olmayıp 10 yıllık sözleşmeyle işe alınmasını derisinin rengine bağlıyor: “Bazı güzel beyaz kızlar diplomaları bile yokken kalıcı personel yapıldı. Seçimi kazanırsam iş arayan siyahlara adil davranacağım.”



Arkadaşlarının ‘Basra’nın Obaması’ diye seslendiği diğer aday Ali Said Ebu ise siyah olduğu için memuriyet hayatına giremediğini belirtip “Obama bizi harekete geçirdi. İlk etapta adaylıkta tereddüt ettim ama artık şüphem kalmadı” diye konuşuyor.