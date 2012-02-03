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Irak'ın kuzeyine hava harekatı ANKARA (A.A)

03 Şubat 2012 20:32

-Irak'ın kuzeyine hava harekatı ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınaklarına yönelik düzenlenen hava harekatında, Zap bölgesinde üç hedefin etkili olarak vurulduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. Açıklama şöyle: ''Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve hedef analizi sonuçlarına istinaden, Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait üç adet hedef (barınak), Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 3 Şubat 2012 tarihinde etkili olarak vurulmuştur. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.''

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