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Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - TÜRK savaş uçaklarıyla son 2 günde, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24 Aralık 2018 14:54

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - TÜRK savaş uçaklarıyla son 2 günde, Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 14 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), terör örgütü PKK\'ya yönelik hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor. Türk savaş uçaklarıyla 22- 23 Aralık günlerinde, Irak\'ın kuzeyine yönelik hava harekatı düzenlendi. Kandil, Hakurk, Metina ve Zap bölgelerinde PKK\'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi. Operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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