Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mühimmat depolarının imha edildiğini ve saldırı hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili TSK\'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 28 Kasım 2018\'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"