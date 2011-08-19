-Irak'ın kuzeyine 2. hava harekatı ANKARA/DİYARBAKIR (A.A) - 19.08.2011 - Diyarbakır'daki 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssünden havalanan çok sayıda F-16 savaş uçağı Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombaladı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında 8. Ana Jet Üssünden kalkış yapan savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarını hedef aldı. Uçakların kalkışı sırasında askeri havaalanı bölgesinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, yaklaşık 3 saat sonra bazı uçakların dönüş yaptığı gözlendi. İlerleyen saatlerde bazı uçakların yeniden kalkış yaptığı dikkati çekti. Gece görüş sistemine sahip olduğu öğrenilen uçakların herhangi bir operasyona katılıp katılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bu arada Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de uçakların geçişi sırasında yoğun bir hava trafiği yaşandığı öğrenildi.