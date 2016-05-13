Irak'ın kuzeyinde silahlı saldırı



Irak'ın kuzeyindeki Balad kentinde, üç silahlı kişinin bir cafeye ateş açtığı bildirildi. Silahlı saldırganların 10 dakika boyunca cafeyi ateş altında tuttuğu, saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Bağdat'ın 80 km. kuzeyinde kalan Şii nüfusun ağırlıkta olduğu Balad kentinde saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Balad'ın çevresi 2014 yılında IŞİD'in kontrolüne geçmişti. Şii milislerin savunduğu kentin, IŞİD'in kontrolü altındaki bölgeye uzaklığı 40 km. dolayında.

Irak güvenlik güçleri, son günlerde saldırıların sıklaşması yüzünden eleştirilerin odağında. Çarşmaba günü Bağdat'tabomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da en az 80 kişi hayatını kaybetmişti.