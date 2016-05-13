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Dünya
Deutsche Welle

Irak'ın kuzeyinde silahlı saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Balad kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

13 Mayıs 2016 14:44


Irak'ın kuzeyindeki Balad kentinde, üç silahlı kişinin bir cafeye ateş açtığı bildirildi. Silahlı saldırganların 10 dakika boyunca cafeyi ateş altında tuttuğu, saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Bağdat'ın 80 km. kuzeyinde kalan Şii nüfusun ağırlıkta olduğu Balad kentinde saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Balad'ın çevresi 2014 yılında IŞİD'in kontrolüne geçmişti. Şii milislerin savunduğu kentin, IŞİD'in kontrolü altındaki bölgeye uzaklığı 40 km. dolayında.

Irak güvenlik güçleri, son günlerde saldırıların sıklaşması yüzünden eleştirilerin odağında. Çarşmaba günü Bağdat'tabomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da en az 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakBaladIŞİDBağdatWelle Türkçe DW/Reuters BÖ/GA

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