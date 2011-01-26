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Dünya

IRAK'IN KUZEYİNDE DEV GAZ YATAĞI LONDRA (A.A)

26 Ocak 2011 20:11

-IRAK'IN KUZEYİNDE DEV GAZ YATAĞI LONDRA (A.A) - 26.01.2011 - Petrol şirketi Heritage Oil, Irak'ın kuzeyinde dev bir doğalgaz yatağı bulunduğunu duyurdu. Kanada menşeli olan Heritage'dan yapılan açıklamada, Miran adı verilen doğalgaz yatağının bugüne kadar Irak'ta bulunan en büyük yataklardan biri olduğu belirtildi. Açıklamada, Miran'da 348 milyar metreküp gaz bulunduğu tahmini yapıldığı belirtildi. Miran, 30 yıldan fazla bir süredir bulunan en büyük doğalgaz yatağı olmanın yanı sıra, Irak'taki en büyük altıncı yatak olma özelliği de taşıyor.

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