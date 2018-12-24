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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

24 Aralık 2018 14:22

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: \"Düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

Haber: ANKARA/DHA

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