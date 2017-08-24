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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem

Depremde can kaybı olmazken sadece maddi hasar meydana geldi

24 Ağustos 2017 02:14

Irak'ın kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye'ye bağlı Ranya ilçesi kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Ranya olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Türkiye saati ile 16.45'te meydana geldi.

Açıklamada, depremde ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece ilçedeki bazı ev ve dükkânların hasar gördüğü belirtildi.

Depremin Kvereş Dağı, Şaklava ve Erbil'in kuzeydoğusundaki bölgelerde de hissedildiği kaydedildi.

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