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Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgesinde 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatlarında, 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

16 Aralık 2018 15:40

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak\'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018\'de düzenlenen hava harekatlarında, 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Irak\'ın kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.\" 

ANKARA (DHA) 

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