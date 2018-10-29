Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı, Kürdistan'a 'Kuzey Irak' dedi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'taki Kürdistan bölgesi için “Kuzey Irak” ifadesini kullandı.

Son bir kaç gündür Halepçe ve Süleymaniye’yi ziyaret eden Salih, katıldığı etkinliklerle ilgili olarak resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda Kürdistan Bölgesi için ‘Kuzey Irak’ ifadesini kullanması dikkati çekti.

BasNews'te yer alan haber aynen şöyle:

Irak’ın YNK kotasından seçilen yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih Kürtçe ve Arapça attığı tweetlerde “Kimyasal saldırı, Germiyan, Behdinan ve Barzan Enfalleri şehitlerini anmak için Halebçe’yi ziyaret ettim. Güney Mehavil ve Kuzey Irak’taki toplu mezarlarda zulme karşı şehit olanlar yaşıyor. Zorbaların bir kez daha iktidar olmasına izin vermemeliyiz. Şehit yakınlarına hizmet, en öncelikli görevimizdir" ifadesini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salihi’nin dün basına yansıyan açıklamasında, “Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le, Peşmerge’nin Kerkük’e dönmemesi için anlaştık” demişti.

Berhem Salih, geçtiğimiz yıl kurduğu Demokrasi ve Adalet için Koalisyon isimli partisinden ayrılarak Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (YNK) katılarak Irak Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. 2 Ekim’de Irak Parlamentosu’nda gerçekleitirilen oylamada Berhem Salih Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kürdistan Bölgesi'nin statüsü Irak Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak Anayasa'da tanımlanıyor.