Irak'ın kâbusu olan şirketin 'işi bitti'

Tempo24
* Irak'taki yargısız infazlarıyla tanınan ABD'nin özel güvenlik şirketi Blacwater'ın sözleşmesi Bağdat yönetimi tarafından yenilenmedi. * 'Karanlık' bir şirket gibi çalışan Blackwater aslında bir güvenlik şirketi ancak Irak'taki faaliyetleri sırasında öldürdükleri insanların hesabı nedense tam olarak sorulamıyor. Dolayısıyla Iraklılar da seni Ve Iraklılar'ın en nefret ettikleri isim bu.
Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdülkerim Halif, bu şirketle olan sözleşmenin İçişleri Bakanı'nın talimatıyla yenilenmeyeceğini belirtti. Halif, sözleşmenin ne zaman sona ereceğine ilişkin soru üzerine, "Zaten sona erdi" yanıtını verdi. Iraklılar, 2004 yılında Felluce kentinde iki Blackwater personelini yakarak linç edip, cesetlerini köprünün ayaklarına asmıştı
Irak'ta 16 Eylül 2007 tarihinde, Amerikalı diplomatların konvoyuna eskortluk yapan özel güvenlik şirketi Blackwater çalışanları, bazıları ellerini kaldırmasına rağmen 17 Iraklı sivili öldürmüştü.
Blackwater güvenlik şirketinin 5 çalışanı hakkında 2 sene önce Irak'ta 17 sivili öldürmek ve 20 kişiyi yaralamaktan dava açılmıştı. Uluslararası anlaşmalara aykırı
Irak'taki bu paralı askere (özel koruma) bir işadamını korumak için ayda ortalama 7 bin dolar, önemli bir şahsiyeti korumak için ise 10 ile 15 bin dolar arasında para ödeniyordu. En "gözde" şirketler Blackwater, Global ve Black Hawk gibi Amerikan firmaları. Genellikle ABD ordusu saflarında savaşan bu güçler, uluslararası anlaşmalara aykırı olmasına karşın, Irak'taki faaliyetlerini sürdürüyorlardı.