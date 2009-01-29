Irak'ın kâbusu olan şirketin 'işi bitti'

Tempo24

Uluslararası anlaşmalara aykırı

Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdülkerim Halif, bu şirketle olan sözleşmenin İçişleri Bakanı'nın talimatıyla yenilenmeyeceğini belirtti. Halif, sözleşmenin ne zaman sona ereceğine ilişkin soru üzerine, "Zaten sona erdi" yanıtını verdi.Irak'ta 16 Eylül 2007 tarihinde, Amerikalı diplomatların konvoyuna eskortluk yapan özel güvenlik şirketi Blackwater çalışanları, bazıları ellerini kaldırmasına rağmen 17 Iraklı sivili öldürmüştü.Blackwater güvenlik şirketinin 5 çalışanı hakkında 2 sene önce Irak'ta 17 sivili öldürmek ve 20 kişiyi yaralamaktan dava açılmıştı.Irak'taki bu paralı askere (özel koruma) bir işadamını korumak için ayda ortalama 7 bin dolar, önemli bir şahsiyeti korumak için ise 10 ile 15 bin dolar arasında para ödeniyordu. En "gözde" şirketler Blackwater, Global ve Black Hawk gibi Amerikan firmaları. Genellikle ABD ordusu saflarında savaşan bu güçler, uluslararası anlaşmalara aykırı olmasına karşın, Irak'taki faaliyetlerini sürdürüyorlardı.