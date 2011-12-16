'Irak'ın ganimetleri Türkiye ve İran'a kaldı'

T24 - İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Irak'tan çekilirken, ülkedeki ekonomik fırsatlardan savaşa destek vermeyen ve katılmayan ülkelerin yararlanmakta olduğunu yazdı. Gazete, bu ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı.



İngiliz Financial Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle, Irak'taki ekonomik fırsatlar işgali desteklemeyen ülkelere kaldığı tespitini yaptı.



Gazete, Türkiye, İran, Çin, Güney Kore ve Arap ülkelerinin, ulaşım, telekom, inşaat faaliyetlerindeki yatırım hacminin İngiltere ve ABD’den daha fazla olduğuna dikkat çekti.



Türkiye'nin Irak'taki yatırımlarına değinilirken, Kazova-Koçoğlu-Tarmaş konsorsiyumunun Bağdat'ın Sadr City bölgesinde 11 milyar doları aşan, 75 bin konutluk ihaleyle Nursoy'un Bağdat'ta aldığı bin 600 konutluk ihaleye işaret ediliyor. Türk firmalarının elektrik sektöründe de ağırlıklı olarak yeraldıkları belirtiliyor.

Şiddet, yolsuzluk ve bürokrasi yatırımcıları zorluyor



Haberde bürokrasi, yolsuzluk ve şiddet olayları Irak'ta yatırım yapmak isteyen şirketleri zorlayan unsurlar olarak sıralanıyor.



Washington'un, savaşın, ticari amaçlarına hizmeti amaçladığı yönündeki iddialardan çekindiği için Irak'ta yatırım yapmaları yönüde Amerikan şirketlerine yeterince bastırmadığı kaydediliyor.



Financial Times, Irak'ın hemen hemen bütün sektörlerde yeniden inşaya muhtaç olduğuna aktarıyor.



Hükümetin beş yıllık kalkınma planının toplam 186 milyar dolar büyüklüğünde 2 bin 700 proje içerdiği kaydediliyor.





