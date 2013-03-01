Irak'ın binlerce yıllık çinileri çalındı

Irak’ın tarihi eserleri yağma altında. Irak hükümeti, Nebukadnezar Müzesi’nin duvarlarından çalınan çini sayısının 400 civarında olduğu açıkladı.

ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003’te Irak’a girmesinden bu yana kapalı olan ve kısa bir süre önce açılan Nebukadnezar Müzesi’nin duvarlarından yüzlerce çini çalındı.

ArtInfo sitesinin verdiği bilgiye göre, Bağdat’ın yaklaşık 100 km güneyinde yer alan müzeden çalınan çinilerin ilk olarak 33 tane olduğu sanılıyordu. Ancak Irak Turizm ve Antika Bakanı Liwa Sumaism’in yaptığı açıklamaya göre, müzenin İstar Kapısı ve Ayin Yolu’ndan çalınan çinilerin sayısı yaklaşık 400.

Irak savaşının başladığı 2003’ten bu yana kapılarını ziyaretçilere açmayan Nebukadnezar Müzesi’nde buluan bazı antik eserler, Bağdat Ulusal Müzesi’ne taşınmıştı. Iraklı yetkililer, kaybolan çinilerin birçoğunun, kısa bir süre önce açılan müzenin deposundan çalındığını düşünüyor.



100 yıl önce bulundular



GlobalPost sitesinin verdiği bilgiye göre, çalınan çiniler mavi, parlak renkte ve üzerlerinde altın renginde boğa, aslan ve ejder tasvirleri bulunuyor.

İlk olarak Alman arkeologlar tarafından 1900 yılında bulunan paha biçilmez çinilerin birçoğu, Berlin’deki Pergamon Müzesi’ne götürüldü. Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin, iktidarı döneminde Nebukadnezar Müzesi’nin girişinde yer alması gereken ancak götürülen çinileri restore ettirmişti.

Sumaism, çalınan çiniler hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken, Irak’taki arkeolojik bölgelerin ve müzelerin en az bin güvenlik görevlisine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Antik Babil’in topraklarında bulunan Nebukadnezar Müzesi’nin binlerce yıllık çivi yazısıyla süslenmiş çiniler, ABD ordusunun geride bıraktığı moloz ve kum torbalarının arasında yatıyor. Iraklı arkeologlar, arazi düzenlemesi ve 18 ay süren askeri yığınağın, tarihi mekanda onarılamaz hasara neden olduğunu belirtti. ABD ordusu, yığınak süresince bölgede helikopter ve tanklara kadar birçok ağır silah da konuşlandırdı.