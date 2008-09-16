Irak'ın başına 'Çuvalcı Paşa'

2003’te Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD askerlerinin komutanı Ray Odierno, bugün Amerika’nın Irak’taki ordusunun başına geçiyor



Irak’taki Amerikan güçlerinin başı Orgeneral David Petraeus bugün görevi Korgeneral Ray Odierno’ya bırakacak. 54 yaşındaki Odierno, törenle birlikte Orgeneral rütbesine terfi edecek.

Petraeus da İran ve Irak’ın yer aldığı Yakın Doğu’dan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı’nın (Centcom) başına getirilecek.



4 Temmuz 2003’te Odierno’nun Tümgeneral rütbesiyle Kuzey Irak’taki 4’üncü Piyade Tümeni’nin komutanı olduğu dönemde, Süleymaniye’de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmişti.



'PKK ile müzakere başlatılmalı' demişti



Geçen Mart’ta da, Odierno’nun Pentagon’daki bir konuşmasında “PKK ile müzakerelere başlanması gerekli” ifadesi Ankara’da rahatsızlık yaratmıştı. Odierno, 2004’ten itibaren, ABD’nin Irak’taki güçlerinin iki numaralı ismi olmuş ve geçen yıl görevini tamamlayarak Pentagon’a dönmüştü. Odierno’nun teğmen olan oğlu Anthony Odierno (26), 2004’te Irak’ta bir patlamada sol kolunu kaybetmişti.



Gates'ten sürpriz ziyaret



ABD Savunma Bakanı Robert Gates de, ABD'nin Irak'taki askeri komutanının değişmesinden önce bu ülkeye sürpriz ziyarette bulundu. Devir teslim törenine başkanlık edecek olan Gates, bakanlık görevine geldiği Aralık 2006'dan bu yana Irak'ı 8. kez ziyaret ediyor.



Gates, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Odierno için en büyük sorunun; ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısının azaldığı bir dönemde, bugüne kadar elde edilen kazanımları korumak ve bunları artırmak için Iraklılarla nasıl çalışılacağı olduğunu belirtti.

