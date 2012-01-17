-Irak'ın Ankara Büyükelçisi Abi-Tabık Dışişleri'ne çağrıldı ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Abdülemir Kamil Abi-Tabık Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu tarafından Bakanlığa çağrılan Büyükelçiye, Türkiye'nin Irak'ın içişlerine karıştığı yönündeki eleştirilerin kabul edilemeyeceği belirtildi. Sinirlioğlu, Türkiye'nin komşusunun istikrarı ile yakından ilgilenmesinin son derece doğal olduğunu kaydederek, Büyükelçiye, anayasal düzene saygı gösterilmesinin ve demokrasinin işletilmesinin Irak'ın istikrarı için hayati önemde olduğunun Türkiye tarafından söylenegeldiğini, ancak bunun Irak'ın içişlerine karışmak olmadığını söyledi. Sinirlioğlu, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemi de vurguladı. Bu arada Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer de gün içinde, Irak'la ilgili Türkiye'den yapılan açıklamalar sebebiyle Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Irak Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan habere göre, Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Yunus Demirer, Bakan Yardımcısı Muhammed Cevad El Durki ile bir araya geldi. Görüşmede, El Durki'nin, Türk yetkililerinin son zamanlarda Irak'la ilgili yaptıkları açıklamaların Irak'ın içişleriyle ilgili kabul edildiğini ve bu açıklamaların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini söylediği belirtildi. El Durki'nin, Demirer'den bu endişeleri Türk hükümetine iletmesini ve iki ülke arasındaki iyi ilişkilere zarar verecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğine dikkati çektiği bildirildi. Demirer'in de Türk yetkililerin Irak'la ilgili yapmış olduğu açıklamaların iyi niyet taşıdığını ve Irak tarafının tutumunu Ankara'ya ileteceğini söylediği kaydedildi. Görüşmede El Durki ve Demirer'in, her iki ülke yönetimlerinin Türkiye ve Irak arasındaki iyi ilişkilerin devam ettirilmesi konusuna verdikleri önemi vurguladıkları ifade edildi.