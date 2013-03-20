Irak'da 10 yılda 1 milyon kişi öldü!

ABD’nin müttefikleriyle başlattığı Irak işgalinin üzerinden 10 yıl geçti. Saddam Hüseyin rejimine yönelik askerî müdahale, arkasında çok kanlı bir bilanço ve işgali “meşru” kılmak için gösterilen gerekçeler konusunda birçok soru işareti bıraktı. Bunun yanı sıra, mezhep çatışmaları da ülkede gün geçtikçe tırmanıyor.

ABD’nin eski Başkanı George Bush ve Britanya’nın eski Başbakanı Tony Blair öncülüğünde 20 Mart 2003’te Irak’ın başkenti Bağdat’ın bombalanmasıyla başlayan işgal sırasında yüz binlerce kişi öldü, 1.5 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bush yönetimi tarafından “masrafsız” olacağı söylenen ve dokuz yıl süren Irak Savaşı’nın ABD’ye maliyetinin ise 2.2 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Irak’taki sivil ve askerî kayıpları araştıran “Iraq Body Count” adlı kuruluş, 10 yıllık işgalde 112 bin 17 ila 122 bin 438 sivilin öldüğünün, 135 bin 89 sivilin yaralandığının tahmin edildiğini açıkladı. Ancak 10 yıllık işgalde hayatını kaybeden Iraklıların toplam sayısıyla ilgili net bir fikir birliği bulunmuyor. Bazı araştırmalara göre bu sayının 600 bin, bazılarına göre de 1 milyon kadar olduğu iddia ediliyor. ABD yönetiminin verilerine göre, işgalde 4 bin 475 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise yaklaşık 32 bin.

Independent gazetesinden Patrick Cockburn, “Dünya Irak’ı nasıl unuttu” başlığıyla hazırladığı dosyada, siyasi, ekonomik ve toplumsal bir kriz yaşayan Irak’ın giderek daha da bölündüğünü yazdı. Cockburn şöyle diyor: “ABD ve Britanya 10 yıl önce Irak’ı işgal ettiğinde neyi hedeflemiş olursa olsun, ortaya çıkan sonuç başarılı ve refah içinde bir ülke olmadı...”