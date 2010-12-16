Irak'a yönelik tüm yaptırımlar kaldırıldı

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Irak'a uygulanan 19 yıllık yaptırımlar kaldırıldı.





Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın başkanlık ettiği toplantıda Güvenlik Konseyi Irak'a yönelik yaptırımları kaldırdı. Böylece, "gıda karşılığı petrol programını" ve ülkenin sivil nükleer program geliştirmesi üzerindeki yaptırımları kaldırılmış oldu. Konsey, Irak hükümetine kendi petrol ve doğalgaz gelirleri üzerindeki kontrol yetkisini de 30 Haziran 2011'de geri vermeye karar verdi.



Toplantıda konuşan Davutoğlu, "Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün bölge ve uluslararası toplumun istikrarı için hayati önemde" olduğunu söyledi. Toplantı sonrası Davutoğlu Amerikan Başkan Yardımcısı Biden ile bir görüşme de yaptı.



Temaslarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile görüşmesinde İran'ın nükleer programı, Ortadoğu'da barış süreci ve Kıbrıs konularının ele alındığını Biden ile de Irak'ı konuştuklarını söyledi.





