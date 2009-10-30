Irak'a tarihi ziyaret

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile ilişkilerde bugün bir ilk yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Erbil'e gitti. Bu, Irak savaşı sonrası Türkiye'den Erbil'e yapılan en üst düzeyde resmi ziyaret özelliğini taşıyor.















Davutoğlu ve Çağlayan, bölgesel yönetimin başbakanı Berham Salih ve Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari tarafından karşılandı.

Bakanlar, iki günlük Irak ziyaretleri çerçevesinde Basra ve Erbil kentlerinin yanı sıra Musul'da da temaslarda bulunacak.

Temaslarını yarın tamamlamaları öngörülen Davutoğlu ve Çağlayan'ın aynı gün akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

Davutoğlu'nun Erbil'de bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani ile görüşmesi gündemde. Edinilen bilgilere göre, Davutoğlu'nun birinci gündem maddesi terörle mücadele ve bu çerçevede Mahmur Kampı olacak.

Dışişleri Bakanı ziyaretin ikinci gününde de Musul'a geçecek.

Davutoğlu'nun ziyareti Kuzey Irak'ta seçimlerin ardından yeni dönemin başladığı bir zamana denk geliyor.

16 Ocak'ta genel seçime gitmesi planlanan Irak'ta Kürt ve Araplar arasındaki ilişkiler de Kerkük meselesi yüzünden gergin.

Seçim Kanunu, Irak parlamentosunda Kürtlerin oturumu boykot etmesi yüzünden dün de oylanamadı.