Irak'a portakal götüren TIR, İpek Yolu'nda yandı

Mehmet Ali DİNLER- Ahmet AKKUŞ/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltephe ilçesinden geçen İpek Yolu\'nda seyir halinde olan ve Mersin\'den Irak\'a portakal götüren TIR\'ın dorsesi, balatalarından çıktığı belirntilen yangın sonucu yandı. TIR şoförü çekiciyi dorseden ayırarak yanmasını engellerken, yangın sonucu dorse kullanılmaz hale geldi.

Kızıltepe ilçesinden geçen tarihi İpek Yolu\'nda, İsmail Çetin yönetimindeki 33 DER 01 plakalı TIR\'ın dorsesi seyir halindeyken alev aldı. Şoför İsmail Çetin, balatalardan çıktığını söylediği yangını fark edince TIR\'ı durdurup çekiciyi dorseden ayırdı. Çekicinin dorseden ayrılması ile Mersin\'den Irak\'a götürülen portakalların bulunduğu TIR\'ın dorsesini alevler sardı. Aracın çekicisinde hasar meydana gelmezken, gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Portakal yüklü dorse tamamen kulanılamaz hale geldi.



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