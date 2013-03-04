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Dünya

Irak'a kaçan Suriyeli askerlere saldırı: 40 ölü

Irak Suriye sınır kapısının muhaliflerin eline geçmesinin ardından Irak'a kaçan askerlere saldırı düzenlendi: 40 ölü

04 Mart 2013 20:16

Irak sınırındaki Yarabiye kapısının Suriyeli muhaliflerin eline geçmesinin ardından Irak'a kaçan askerlere saldırı düzenlendi. Ölenlerin 33’ünün Suriyeli, yedisinin ise Iraklı olduğunu bildiriliyor.

Reuters’a konuşan Iraklı yetkililer, Anbar kentinde gerçekleşen saldırıda hedef alınan Suriyelilerin, geçtiğimiz günlerde Irak’a sığınan Suriyeli asker ve yetkililer olduğunu söyledi.

Irak sınırındaki Yarabiye kapısının Suriyeli muhaliflerin eline geçmesinin ardından 65 Suriyeli asker ve hükümet yetkilisinin Irak’a kaçtığı belirtilmişti.

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