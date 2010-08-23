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Dünya

'Irak'a geri dönebiliriz'

Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı general Ray Odierno, ihtiyaç duyulması halinde askerlerinin muharebe operasyonlarına geri dönebileceğini söyledi.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı general Ray Odierno, ihtiyaç duyulması halinde askerlerinin muharebe operasyonlarına geri dönebileceğini söyledi.


General Odierno, Amerikan ordusuna ait son muharip birliğin çekilmesinin ardından Irak'taki güvenlik durumunu değerlendirdi.


Odierno, Irak güvenlik güçlerinin başarısız olması ya da siyasi bölünmenin güvenlik güçleri arasında bölünmeye yol açması durumunda Amerikan askerlerinin muharip role geri dönebileceğini söyledi.


General Odierno, Amerikan ordusunun tamamen çekileceği 2011 yılı sonuna kadar Irak güçlerinin ülkede güvenliği tam olarak sağlamaya hazır olacağını da belirtti.


Ancak Odierno, Irak güçlerinin yardım istemesi durumunda ülkede kalabileceklerini de belirtti.

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