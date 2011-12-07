-Irak'a "kapatma planını erteleme" çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.12.2011 - BM, Irak'a İranlı muhaliflerin kaldığı Eşref Kampı'nı kapatma planını ertelemesi çağrısında bulundu. BM'nin Irak özel temsilcisi Martin Kobler, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, Eşref Kampı'ndaki durumun açıkça 31 Aralık'tan önce tam anlamıyla çözülemeyeceğini belirterek, bu nedenle Irak hükümetine çözümün bulunması yönünde yeterli zamanın tanınması için bu tarihi, ileri çekme çağrısında bulunduğunu söyledi. Kobler, Irak hükümetinin, Eşref Kampı'nda kalanların güvenliğini ve esenliğini sağlama sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek, kan dökülmesiyle ve can kaybıyla sonuçlanacak herhangi bir eylemin, kabul edilemez ve düşüncesizce olacağını kaydetti. Martin Kobler ayrıca Eşref Kampı'nda kalanlara şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu. Irak'ın BM Büyükelçisi Hamit El Bayati ise Irak hükümetinin, hiç kimseyi zorla İran'a göndermek istemediğini belirterek, kampta kalan 900 civarında kişinin, İran'ın yanı sıra başka ülkelerin vatandaşları olduğunu, bu kişileri söz konusu ülkelere yerleşmeye teşvik ettiklerini kaydetti. Bayati, Bağdat yönetiminin, Eşref kampının kapatılmasını ertelemeyeceğini, yer değiştirme kararının, yıl sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.