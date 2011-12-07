T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'a "kapatma planını erteleme" çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

07 Aralık 2011 02:31

-Irak'a "kapatma planını erteleme" çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.12.2011 - BM, Irak'a İranlı muhaliflerin kaldığı Eşref Kampı'nı kapatma planını ertelemesi çağrısında bulundu.  BM'nin Irak özel temsilcisi Martin Kobler, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, Eşref Kampı'ndaki durumun açıkça 31 Aralık'tan önce tam anlamıyla çözülemeyeceğini belirterek, bu nedenle Irak hükümetine çözümün bulunması yönünde yeterli zamanın tanınması için bu tarihi, ileri çekme çağrısında bulunduğunu söyledi.  Kobler, Irak hükümetinin, Eşref Kampı'nda kalanların güvenliğini ve esenliğini sağlama sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek, kan dökülmesiyle ve can kaybıyla sonuçlanacak herhangi bir eylemin, kabul edilemez ve düşüncesizce olacağını kaydetti.  Martin Kobler ayrıca Eşref Kampı'nda kalanlara şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu.  Irak'ın BM Büyükelçisi Hamit El Bayati ise Irak hükümetinin, hiç kimseyi zorla İran'a göndermek istemediğini belirterek, kampta kalan 900 civarında kişinin, İran'ın yanı sıra başka ülkelerin vatandaşları olduğunu, bu kişileri söz konusu ülkelere yerleşmeye teşvik ettiklerini kaydetti.   Bayati, Bağdat yönetiminin, Eşref kampının kapatılmasını ertelemeyeceğini, yer değiştirme kararının, yıl sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24