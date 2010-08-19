-IRAK: "GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ" BAĞDAT (A.A) - 19.08.2010 - Irak hükümeti, Amerikan güçlerinin terk etmesinden sonra ülkede güvenliği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Hükümet sözcüsü Ali Debbağ, yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin Bağdat ile Washington arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde çekildiğini, Irak güçlerinin güvenliği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Irak'ta seçimlerin üzerinden beş ayı aşkın bir sürenin geçmesine karşın hala yeni hükümetin kurulamamış olmasının Amerikan güçlerinin çekilme takvimini etkilemeyeceğini kaydeden sözcü, ABD'nin son muharip birliğinin öngörülenden 12 gün önce dün gece çekilmesiyle ilgili olarak, çekilme işleminin Irak ve ABD hükümetleri arasında planlandığını belirtti. "Irak güvenlik güçleri tehdide karşı koymak için yeterli derecede hazırdır" diyen sözcü, yabancı bir askeri gücün uzun süre kalması seçeneği karşısında kendi güçleriyle güvenliklerini sağlamayı tercih ettiklerini ifade etti.