Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden IKBY Başkan Yardımcısı için tutuklama emri

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı (IKBY) Kosrat Rasul Ali hakkında tutuklama emri çıkardı. Rasul Ali, Kerkük'e giren Irak ordusunu "işgal güçleri"ne benzetmişti.

Konsey Sözcüsü Abdusettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Resul Ali'nin sözlerinin Irak Silahlı Kuvvetlerine "hakaret içerdiği ve kışkırtmayı teşvik ettiğini" belirtti.

7 yıla kadar hapsi istenen Kosrat Rasul Ali, Celal Talabani'nin ölümünün ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) genel sekreter vekili olarak da görev yapıyordu.

Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, Pazar gecesi Kerkük vilayetinde askeri bir operasyona başlamıştı.

Pazartesi günü Kerkük Valiliği'ne giren Irak güçleri buradaki IKBY bayrağını indirmiş, yerine Irak bayrağını asmıştı.

Operasyon sonrası Kürt peşmerge güçleri 2014 yılındaki sınırlara çekilmek zorunda kalmıştı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Kerkük'ten çekilmeye, rakip Kürt siyasetçilerin tek taraflı aldığı kararların neden olduğunu söylemişti.

Bağdat yönetimi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunu "anayasaya aykırı" olarak nitelendirerek tanımamıştı.

Referandumda halk bağımsızlığa yüzde 92 oyla destek vermişti.