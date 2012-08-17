Irak yönetimi, Kürt yönetiminin ofisini kapattı

Irak'taki siyasi krizde Bağdat merkezi hükümetinden Erbil'e yönelik bir adım daha geldi. Bağdat hükümeti, Kürt yönetiminin Bağdat'taki ofisini kapattı.

Kürt internet sitelerinde çıkan haberlere göre, Irak Başbakanı Nuri El Maliki talimat verdi.

2006 yılından beri Bağdat'ta merkezi hükümet ile Kürt yönetimi arasında koordinasyon görevi gören Kürt yönetiminin Bağdat'taki ofisi kapatıldı.

Merkezi Irak hükümeti bakanlar kurulu, "Ofisin resmi belgesi olmadığını savunarak kararı aldık" diyor.

Erbil'deki Kürt yönetimi ise, kararı "Skandal" olarak niteledi, merkezi yönetimden kararı geri alması istedi.

Erbil, ofis kapatma işleminin anayasa ve yasalara aykırı olduğu savunuyor.

Irak'ta kanlı gün

Öte yandan, Irak yine kanlı bir gün geçirdi. Ülke çapında 12 saldırı oldu. Dünkü saldırılarda can kaybı en az 70.

En çok ölümün meydana geldiği saldırının adresi Bağdat'ın Zafraniye bölgesi. Bombalı araçlı saldırıda 27 kişi öldü.

Diğer saldırı ise, Bağdat'ta Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Sadr mahallesindeydi. Bir dondurma dükkanı yakınlarındaki saldırıda, 16 kişi hayatını kaybetti

Petrol kenti Kerkük de saldırılara sahne oldu. Kent polis şefi Serhad Kadir'in evi hedef alındı. Saldırıdan, polis şefi yara almadan kurtuldu, ancak kardeşi öldü.

Diğer saldırıların merkezleri, El Garma, Tuzhurmatu, Dibis, Felluce ve Bakuba kentleri.

Irak'ta yükselen siyasi gerilim sonrası, şiddet olaylarında belirgin bir artış göze çarpıyor.