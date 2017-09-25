Irak ve Türkiye ortak tatbikata başladı

Irak Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 8 gündür Silopi-Habur bölgesinde gerçekleştirilen operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye ile sınırda ortak manevralara başladık" açıklamasında bulundu.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan kısa bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edilecektir" denildi.

Irak Özel Kuvvetleri'ne mensup 30 askerin sınırda olduğu bildirildi.

Habur Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tatbikatta, çok sayıda zırhlı araç ve tankın manevra kabiliyeti sınanıyor.

Askerler, çevre güvenliğini sağlamak için Habur-Silopi yolunda devriye geziyor.