T24 LogoT24 Logo
Dünya

IRAK VE SURİYE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİ BAĞDAT (A.A)

24 Eylül 2010 23:21

-IRAK VE SURİYE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİ BAĞDAT (A.A) - 24.09.2010 - Irak ile Suriye'nin, büyükelçilerini karşılıklı olarak göndererek yeniden tam diplomatik ilişki kurmaya karar verdikleri bildirildi. BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ka bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, buradan telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin büyükelçisini Şam'a yeniden göndererek tam diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını iletmek için Suriye Dışişleri Bakanıyla görüştüğünü, Suriyeli bakanın da bu karardan dolayı memnun olduğunu ve kendi büyükelçilerini de mümkün olan en kısa sürede yeniden Bağdat'a göndermeye karar verdiğini belirtti. Irak ve Suriye, geçen yıl 25 ağustosta diplomatik bir kriz yüzünden büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmişti. Irak hükümeti, Suriye'den, Bağdat'taki kanlı saldırıların arkasında olduğu gerekçesiyle Irak'ta yasaklanan Baas partisinin 2 üyesinin iadesini isterken, Suriye bunu reddetmişti. Tepki olarak Irak, Şubat 2009'da atadığı büyükelçisini geri çağırınca, kısa bir süre sonra Suriye de Bağdat'a aynı karşılığı vermiş ve büyükelçisini geri çağırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24