-IRAK VE SURİYE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİ BAĞDAT (A.A) - 24.09.2010 - Irak ile Suriye'nin, büyükelçilerini karşılıklı olarak göndererek yeniden tam diplomatik ilişki kurmaya karar verdikleri bildirildi. BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ka bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, buradan telefonla AFP'ye yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin büyükelçisini Şam'a yeniden göndererek tam diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararını iletmek için Suriye Dışişleri Bakanıyla görüştüğünü, Suriyeli bakanın da bu karardan dolayı memnun olduğunu ve kendi büyükelçilerini de mümkün olan en kısa sürede yeniden Bağdat'a göndermeye karar verdiğini belirtti. Irak ve Suriye, geçen yıl 25 ağustosta diplomatik bir kriz yüzünden büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmişti. Irak hükümeti, Suriye'den, Bağdat'taki kanlı saldırıların arkasında olduğu gerekçesiyle Irak'ta yasaklanan Baas partisinin 2 üyesinin iadesini isterken, Suriye bunu reddetmişti. Tepki olarak Irak, Şubat 2009'da atadığı büyükelçisini geri çağırınca, kısa bir süre sonra Suriye de Bağdat'a aynı karşılığı vermiş ve büyükelçisini geri çağırmıştı.